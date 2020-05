Call of Duty Warzone: infranto il record di uccisioni

Call of Duty Warzone, la modalità battle-royale di Call of Duty Modern Warfare, è molto in voga al momento e alcuni giocatori hanno recentemente battuto il record di uccisioni in una singola partita a squadre. Precedentemente in una singola partita a squadre di COD Warzone era stato raggiunto un numero massimo di uccisioni pari a 113 kills, ma questo trio di videogiocatori dalle eccellenti qualità lo ha ampiamente superato raggiungendo l’incredibile cifra di 121 uccisioni. Tecnicamente in una partita a squadre di Call of Duty Warzone ci sono solamente 148 nemici da poter uccidere, ma in realtà, tramite delle meccaniche di respawn, il numero massimo di uccisioni è decisamente maggiore.

I giocatori di COD Warzone che sono riusciti a infrangere questo record sono Symfuhny, HusKerrs, DougisRaw e Tyler “TeeP” Polchow. Quest’ultimo ha pubblicato, attraverso il proprio account Twitter, un video che mostra i punteggi ottenuti dalla squadra durante la partita di Call of Duty Warzone; ma il numero cumulativo di uccisioni del team che si può vedere nel post è di sole 120 kills, ma la centoventunesima è stata ottenuta successivamente. Uno degli altri giocatori ha, infatti, pubblicato un’immagine del resoconto finale della partita di Call of Duty Warzone dove si può leggere chiaramente che il numero totalizzato è di 121 uccisioni.

Il record di kills nella modalità a squadre di Call of Duty Warzone continua a essere infranto: prima era di 78 uccisioni, poi 113 e, adesso, 121. Alcuni giocatori di COD Warzone ipotizzano che la soglia delle 150 kills verrà presto superata, e vedendo i recenti risultati ottenuti dalla community è probabile che questa previsione sia corretta. In teoria, però, la quota massima raggiungibile dovrebbe essere 148, dato che questo è il numero di nemici presenti in una partita a squadre di Call of Duty Warzone. Il motivo per cui è possibile totalizzare un numero di uccisioni superiore a questa soglia è che in COD Warzone è possibile rinascere vincendo nel Gulag oppure in caso un compagno di squadra paghi per riportarci in vita. Di conseguenza il numero massimo di uccisioni raggiungibile in una singola partita di Call of Duty Warzone è in realtà molto più alto.

Infine vi ricordo che è stato confermato che Call of Duty Warzone arriverà anche su PS5 e Xbox Series X in futuro. Oltretutto potrebbe interessarvi sapere perché i cheater di COD Warzone stiano attraversando un brutto periodo.