Call of Duty Warzone, un bug bizzarro trasforma l’arma di un giocatore in un cane

Da quando Call of Duty Warzone è giunto sul mercato poco più di un mese fa, il gioco è stato afflitto fin dall’inizio dal problema dei cheaters, che utilizzano aimbot, wallhack o spesso entrambi per avvantaggiarsi sugli sfortunati giocatori che cercavano semplicemente di divertirsi in compagnia degli amici.

Ma quello di cui stiamo parlando in questo caso non si ricollega ad alcun tipo di hack, bensì stiamo parlando di un bug abbastanza stravagante. In particolare, un utente di Reddit ha pubblicato sul social una clip in cui mostrava che, una volta ucciso, il suo fucile di precisione AX-50 si è magicamente trasformato nel cane Riley, presente nel battle pass della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, originariamente fedele compagno del protagonista di COD Ghosts.

Questo divertente ed inusuale bug sembra apparire una volta che un giocatore viene eliminato e lascia cadere la sua arma a terra, e da quanto è emerso sembra essere legato al solo fucile AX-50: l’utente di Reddit che l’ha riportato ha poi spiegato che si tratta semplicemente di un bug visivo, che non va ad intaccare in nessun modo il gameplay. Certo è che tra tutti i bug presenti in Call of Duty Warzone, questo è il più assurdo e bizzarro di tutti.

Viene da chiedersi cosa, esattamente, sia andato storto durante la programmazione del gioco, per far sì che spunti fuori un bug del genere. Dopo questa, i cheaters e i glitch dell’invincibilità e delle munizioni infinite, possiamo affermare di averle viste praticamente tutte sul battle royale. Nei prossimi giorni Infinity Ward dovrebbe rilasciare un aggiornamento per rinfrescare le modalità del gioco ed inserirne di nuove, oltre alle solite correzioni di bug e glitch, per cui non appena riceveremo novità dagli sviluppatori, vi aggiorneremo.