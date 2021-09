Call of Duty Warzone: bug crea veicoli fantasma

I giocatori di Call of Duty Warzone purtroppo sono ormai abituati ad assistere a tutta una serie di bug che appaiono quasi dal nulla. Già in passato sono stati scoperti glitch tremendi, alcuni che minavano addirittura l’esperienza di gioco andando a rovinarla per diversi giocatori, e ora ci risiamo, un nuovo bug fa capolino nel titolo di successo.

Fortunatamente questo nuovo bug scovato di recente non è punitivo, ma appare abbastanza curioso. In poche parole, questo glitch permette ai giocatori eliminati alla guida di un veicolo di continuare ad usare quella vettura anche se il proprio corpo giace a terra, creando così dei veri e propri veicoli fantasma che scorrazzano per la mappa.

A pubblicare online la prima esperienza con questo bug è stato un utente su Reddit, il quale ha prontamente pubblicato in rete una breve clip in cui viene mostrato questo ennesimo bug scovato in Call of Duty Warzone.

È molto probabile che questo bug venga corretto velocemente da Activision, che si è dimostrata sempre molto attiva sul riequilibrare Warzone eliminando tutti i bug segnalati online dai giocatori.