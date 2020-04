Call of Duty Warzone: un bug rende immuni ai proiettili, ecco in quale mappa

Call of Duty Warzone in questo periodo sta macinando letteralmente record su record. Il battle royale targato Infinity Ward ha da poco superato i 50 milioni di utenti, record raggiunto nel giro di poco più di un mese dal rilascio ufficiale. Essendo un titolo a dir poco enorme, diventa inevitabile che con il passare del tempo si scoprano o vengano resi noti determinati bug che potrebbero compromettere l’esperienza di gioco. Ormai i giocatori hanno imparato a conoscere l’immensa mappa di gioco ma hanno anche scovato un bug che sta facendo infuriare centinaia di combattenti.

Il bug in questione si trova a Downtown Tavorsk District, un distretto denso di abitazioni e magazzini. Se siete fortunati potrebbe rivelarsi un buon punto di lancio per iniziare la vostra partita. Si tratta a tutti gli effetti di una zona ricca di opportunità che inevitabilmente vi porta a stare particolarmente attenti agli avversari. In questa mappa c’è un particolare edificio, il più alto del distretto il quale permette di avere una visuale più ampia e che vi permetterà di scovare anche i cecchini appostati sugli edifici più bassi. Alcuni giocatori hanno notato che se ci si trova al primo piano del palazzo possono essere colpiti dai giocatori che si trovano in strada ma diventa impossibile rispondere al fuoco rendendo a tutti gli effetti gli utenti immuni ai proiettili, si è scoperto che ciò può capitare anche lo scenario opposto.

Gli sviluppatori non hanno ancora fatto sapere se e soprattutto quando sistemeranno questo problema, ma vista la buona dose di aggiornamenti continui presumiamo che lo facciano al più presto. Call of Duty Warzone sta diventando a tutti gli effetti il battle royale più amato di sempre riuscendo addirittura a spodestare Fortnite, cosa assurda se si pensa solo all’anno appena trascorso. Ricordiamo infine che il titolo ha appena dato il via alla Stagione 3 aggiungendo la nuova modalità “Quartetti“ che si unisce a “Solo” e “Terzetti”, secondo alcuni rumor in queste settimane dovrebbe essere presentata anche quella “Duo”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo curioso e fastidioso bug? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a Call of Duty Warzone.