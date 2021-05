Call of Duty Warzone come un film di Michael Bay, fan si divertono col C4

Call of Duty Warzone ha ormai spento la sua prima candelina lo scorso marzo. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come il battle royale e lo spin off mobile abbiano portato nelle casse di Activision più di un miliardo di dollari grazie alle microtransazioni e come la politica dell’azienda americana sia drasticamente cambiata puntando seriamente su questi due giochi. Il capitolo free to play disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 3 con tante novità tra cui armi, una “nuova” mappa di gioco e molto altro.

Gli appassionati si sono resi però conto che una delle armi più devastanti e divertenti del gioco è tornato ad essere il C4. Dopo averlo nerfato più volte nel corso delle Stagioni, il terribile esplosivo sembra essere diventata la preferita dei fan che stanno cercando di sfruttarlo nel miglior modo possibile facendo esplodere mezzi di trasporto come gli elicotteri. I veicoli sono probabilmente il punto forte di Call of Duty Warzone utili per velocizzare il movimento nella grandissima mappa di gioco.

Sul reddit di Call of Duty Warzone le clip più apprezzate sono tutte quelle con protagonista il temibile esplosivo che trasformano il gioco in un film di Micheal Bay con distruzioni davvero spettacolari. Il C4 è davvero temibile se usato nel migliore dei modi, e per questo vogliamo consigliarne l’uso a tutti i fan del battle royale o a coloro che si vogliono avvicinare. Qui di seguito vi lasceremo una clip che testimonia quanto sia assurdo l’esplosivo se sfruttato sugli aeromobili e come si mimetizzi alla perfezione.

Se vi ritrovate quindi in difficoltà e non ve la sentite di affrontare una squadra intera in singolo non disperate, sfruttate questo semplice trucco per mandare all’aria i piani del team avversario cambiando drasticamente le carte in gioco. Dall’altra parte ovviamente consigliamo di fare un controllo su ogni singolo veicolo per evitare di finire nel temibile Gulag. D’altro canto se volete usare un elicottero per cacciare i vostri avversari o essere al sicuro dai cecchini disseminati per la mappa, vi invitiamo di stare particolarmente attenti e quindi di controllate l’esterno, ma soprattutto l’interno dell’aeromobile. Fateci sapere cosa ne pensate di questo simpatico trucchetto e se vi è capitato durante le vostre partite di diventare delle facili prede.