Call of Duty Warzone: ecco una tattica per contrastare il camping, suggerita da un fan

Se da un lato Call of Duty Warzone è riuscito a sconfiggere in buona parte la questione del cheating che ha afflitto il gioco per così tanto tempo, da un altro lato esiste un “problema” con cui i giocatori affezionati a Call of Duty convivono fin dagli albori della saga: il camping. Essere uccisi da un giocatore avversario, che ha passato buona parte della partita accucciato in un angolo col mirino fisso sugli occhi per uccidere chiunque entri nel suo campo visivo, è frustrante tanto quanto essere eliminati da un giocatore che usa le hack.

Ma ecco che nella numerosa community del subreddit dedicato a Call of Duty Warzone spicca un’idea per contrastare il fenomeno tanto banale quanto geniale. Chi ha avuto modo di giocare l’ottima campagna dell’ultimo Modern Warfare sa che l’equipaggiamento presente è stato inserito anche nel multiplayer (e di conseguenza anche in Warzone), e coloro che sono amanti del battle royale ambientato nell’universo di Modern Warfare sanno che la grandezza della mappa offre numerosi edifici ricchi di punti dove gli avversari possono stazionare in attesa di una kill facile.

L’idea suggerita dall’utente Reddit, dunque, è quella di inserire in Call of Duty Warzone una scala tattica, simile a quella utilizzata nella missione della campagna, in cui ci si infiltra dalla finestra di un’abitazione nel centro di Londra per ripulirla da un gruppo di terroristi. Così facendo, i giocatori avrebbero a disposizione svariati modi per entrare negli edifici, avendo l’opportunità di cogliere di sorpresa un camper appostato in un angolo di una casa; oltetutto, trattandosi di un Potenziamento sul Campo, la scala tattica sarebbe un oggetto che non va a snaturare il gameplay del titolo, poichè richiede di essere lootato come tutti gli altri.

Stando a quanto riportato dall’utente “thebromitch” che ha suggerito l’idea, un modello di scala tattica doveva già essere inserito all’interno del multiplayer di Modern Warfare, ma in seguito il progetto è stato scartato a causa di una mancanza di tempo e di risorse da parte del team di sviluppo. Ora, trattandosi di un progetto in teoria già pronto e terminato, l’ipotesi che questo venga inserito nel lungo futuro di Call of Duty Warzone non è da escludere: diteci la vostra, pensate sia un’ottima idea per avere qualche chance in più per combattere i campers negli edifici?