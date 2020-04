Call of Duty Warzone: Contratto Taglia rimosso, ma i giocatori non sono contenti

Nella giornata di ieri Call of Duty Warzone ha ricevuto un ulteriore aggiornamento da parte dei suoi sviluppatori. Il peso, che si aggira intorno ai 20 giga, ha apportato diverse modifiche al battle royale targato Infinity Ward ed Activision, ma una di queste ha fatto storcere non poco il naso alla community ed addirittura al famoso streamer Ninja. La patch ha sistemato diversi bug grafici e corretto alcuni problemi tecnici riscontrati dagli utenti, ma sicuramente quello che ha fatto parlare di sé è l’aggiunta di un nuovo contratto chiamato Most Wanted. Se lo riscatterete, sulla vostra testa apparirà una taglia rendendovi visibili a tutti i giocatori. Se nel caso riuscirete a sopravvivere tutti i vostri compagni torneranno in vita immediatamente. Insomma, una gradita aggiunta anche perché sulla carta potrebbe ribaltare completamente la partita in corso.

Nonostante questo, inspiegabilmente gli sviluppatori hanno deciso di eliminare il Contratto Taglia. Praticamente una volta attivato verrà segnalata sulla mappa una zona in cui eliminare un gruppo di nemici. Una volta eliminati il Contratto sarà portato a termine e riceverete le vostre ricompense. Tale rimozione non era annotata nella patch note rilasciata degli sviluppatori ed è per questo che alcuni giocatori si sono lamentati. Qui di seguito potete vedere il tweet ufficiale di Ninja a riguardo.

They completely removed bounties? I thought they were super well balanced. The team being hunted has ample time to post up in a building or roof and defend themselves until time runs out, also knowing how close the threat is. High risk High reward for players hunting. https://t.co/RHRpZiQp2B — Ninja (@Ninja) April 29, 2020

Come possiamo vedere anche streamer importanti come Ninja sono dovuti intervenire e dire la loro su questa situazione. C’è da dire anche che questo contratto bilanciava non poco l’esperienza dando dei premi sia ai “predatori” sia alle “prede“. Bisogna vedere quindi se Infinity Ward, per l’ennesima volta, seguirà la volontà dei giocatori facendo dietrofront rimettendo il tanto amato contratto, vedremo di conseguenza in futuro cosa succederà.

