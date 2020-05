Call of Duty Warzone: ecco un controller da bocca, la distrofia non ferma il fan

Call of Duty Warzone è uno dei giochi free to play più amati dal pubblico. Il battle royale ha convinto fino a questo momento più di 60 milioni di giocatori. Il grosso dell’industria videoludica è attivo sul titolo di Activision e tra questi vi è anche lo YouTuber PuffPuffPass. Non si tratta però del solito streamer che si esibisce in qualche kill o che parla degli ultimi aggiornamenti.

PuffPuffPass è infatti affetto da distrofia muscolare, una condizione che di norma spingerebbe molti ad abbandonare la propria passione per i videogame: il fan, però, ha trovato modi alternativi per continuare a giocare. Precisamente, utilizza un “controller da bocca”: si chiama Quadstick e si compone di sei sensori, un joystick e un lettore che è in grado di verificare la posizione delle labbra, il che permette di eseguire varie azioni con la sola bocca.

Qui sopra potete vedere un video nel quale PuffPuffPass gioca a Call of Duty Warzone, ovvero un gioco veloce, complesso, che molti faticano ad affrontare con un normale controller. Lo vediamo sparare, andare in copertura, muoversi e curare un alleato, il tutto con una precisione e rapidità che, ne siamo certi, molti non si aspetterebbero considerando le sue condizioni.

L’accessibilità è un tema sempre più importante all’interno dell’industria videoludica e sono sempre di più le società che puntano su prodotti di questi tipo. Microsoft, ad esempio, ha realizzato (e spesso regalato a chi ne aveva bisogno) l’Xbox Adaptive Controller, che più volte ha dimostrato di essere uno strumento perfetto per permettere a persone con limitazioni motorie di iniziare o tornare a giocare.

Diteci, siete impressioni quanto noi dalle capacità di PuffPuffPass?

Infine, vi ricordiamo che il Gulag sta per essere introdotto anche in Call of Duty Mobile, o almeno così sembra dagli ultimi teaser.