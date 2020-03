Call of Duty Warzone: ecco il dietro le quinte del battle royale free to play

Dopo poche settimane possiamo ufficialmente affermare che Call of Duty Warzone, il (non solo) battle royale free to play di Infinity Ward, Sledghammer Games e Activision, è un grande successo: il numero di videogiocatori continua ad aumentare, probabilmente anche grazie al fatto che molti sono già appassionati di Modern Warfare. La creazione di un videogioco di successo non è però mai il frutto del caso, ma di un lungo sviluppo e della preparazione di un piano a lungo termine (dopotutto i game as a service danno prova di sé stessi ben dopo l’uscita, continuando a evolversi di mese in mese).

Ora, gli appassionati possono godersi un dietro le quinte di Call of Duty Warzone, grazie a un video ufficiale rilasciato sul canale YouTube italiano di Call of Duty. Potete vederlo qui sotto, in una versione sottotitolata in italiano.

Call of Duty Warzone, vi ricordiamo, propone due diverse modalità: la Battle Royale, strutturata in modo molto classico, e Malloppo, una modalità basata sull’ottenimento di loot (precisamente, denaro in-game). Il free to play di Activision, inoltre, propone una particolarità rispetto agli altri sparatutto: il gulag. Alla prima eliminazione il giocatore non viene escluso dalla partita, ma ha la possibilità di tornare in gioco vincendo uno scontro uno contro uno con un altro giocatore che è stato sconfitto. Il perdente, però, può comunque tornare in gioco se i suoi alleati riescono a ottenere un token per resuscitarlo.

Come già detto, Call of Duty Warzone sta avendo un grande successo: dovremo però capire sul lungo periodo se il titolo di Infinity Ward sarà in grado di mantenere l’interesse degli appassionati. Di certo il fatto che i progressi sono condivisi con le altre modalità di COD Modern Warfare spronerà molti a provare la modalità Battle Royale e Malloppo.