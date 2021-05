Call of Duty Warzone: dopo Rebirth Island anche Verdansk riceverà un miglioramento

Settimana scorsa vi abbiamo segnalato un importante miglioria inserita a sorpresa da Raven Software all’interno dell’ultima patch di Call of Duty Warzone. In quel caso a ricevere una correzione è stata la mappa Rebirth Island, e ora gli appassionati stanno chiedendo di migliorare un aspetto visivo anche nella mappa principale di Warzone. La buona notizia è che anche Verdansk 84 riceverà una correzione, e ad annunciarlo è stata la stessa Activision.

Sebbene la Stagione 3 di Call of Duty Warzone sta dando molte soddisfazioni a diversi appassionati, alcuni giocatori non sono particolarmente contenti di alcune situazioni climatiche della nuova mappa. È generalmente molto soleggiato nella nuova Verdansk, e di conseguenza in molti si sono lamentati del troppo sole che rende gli scontri a fuoco più difficili che in passato nel battle royale. Sono già tante le richieste da parte della community di cambiare in modo permanente il clima all’interno della nuova mappa.

Le molte segnalazioni sono infine giunte alle orecchie di Activision e di Raven Software, ignari dei problemi che i raggi di sole causano alle partite di alcuni giocatori. Di recente è intervenuto anche l’artista VFX di Raven, il quale ha pubblicato un paio di post riguardo la questione sul proprio profilo Twitter. L’artista ha ringraziato la community per il feedback, confermando che si sarebbe messo subito al lavoro per correggere la questione illuminazione.

Looks like I know what I'm doing on Monday. I'm happy to look and address any VFX concerns. Thanks for the feedback. I don't have the power to change the entire lighting of the map though. Lighting feedback can be sent to @RavenSoftware #Warzone — Reed S. (@fx_reed) May 23, 2021

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni, ne tantomeno tempistiche precise per capire quando questi miglioramenti verranno inseriti in Call of Duty Warzone. È ammirevole, però, come tutte le personalità all’interno di Activision e Raven Software vogliano costantemente fare il meglio per la community e quanto effettivamente conti il parere dei giocatori per migliorare costantemente uno dei giochi più popolari al momento.