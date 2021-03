Call of Duty Warzone: Dr. Disrespect critica aspramente la Stagione 2

Da pochi giorni Call of Duty Warzone ha dato il benvenuto alla Stagione 2, una delle più attese nel panorama dei videogames in generale. Sappiamo bene come il battle royale in quest’anno di vita si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista, ma sappiamo d’altro canto come il team di sviluppo sia stato criticato aspramente da una buona dose di appassionati. Activision si è sempre messa al pari con la community ascoltando più idee possibili e, nell’eventualità, inserirle all’interno dell’opera.

L’azienda americana sta combattendo seriamente contro i temibili cheater che tutt’oggi stanno invadendo Call of Duty Warzone oltre ad una buona quantità di glitch e problemi tecnici. Con l’arrivo della Stagione 2 sembra che Activision abbia preso la strada giusta ma, molti si sono ritrovati a lamentarsi delle “poche” aggiunte tra cui il noto streamer Dr. Disrespect definendola “a dir poco orribile”.

Il buon DOC è sicuramente uno degli influencer più seguiti su internet. Considerato da molti il padre del fenomeno dello streaming sul web, Guy Beham (il suo vero nome) è riuscito sempre a far palare di sé sia in positivo che in negativo. Ancora oggi è uno dei giocatori più attivi su Call of Duty Warzone, proponendo con il tempo anche idee per migliorarne l’esperienza. Se consideriamo quindi le sue parole non certo positive nei confronti della Stagione 2, è possibile che Activision possa mettersi al lavoro per migliorare il tutto nel giro di poco tempo. C’è ovviamente da dire che questa è stata lanciata da diversi giorni, le migliorie verranno mostrate col passare del tempo e siamo certi che il team di sviluppo abbia davvero in mente cose grandiose. Per ora quindi il battle royale sembrerebbe essere stato preso di mira per l’ennesima volta, vedremo in futuro cosa succederà.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete dalla parte di Dr. Disrespect? Pensate che Call of Duty Warzone abbia tutte le carte per raggiungere il successo di Fornite? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le eventuali novità in arrivo.