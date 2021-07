Call of Duty Warzone e Black Ops hanno un nuovo update, ecco le novità

È un periodo particolarmente caldo quello attuale per gli appassionati di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito al lancio di una varietà di aggiornamenti e patch correttive relative alla nuova stagione in corso. I team di Activision che si occupano di COD hanno addirittura aggiunto qualche novità anche in Modern Warfare, e in tutto questo non poteva mancare però un nuovo update per il titolo più in vista e giocato per quanto riguarda la saga di COD.

Nelle scorse ore è stata la stessa Treyarch ad annunciare i vari contenuti che sono stati aggiunti in questa ennesima patch per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Gli appassionati del battle royale e del multiplayer da qualche ora, infatti, potranno godere di tutta una serie di aggiunte che vanno a rimescolare nuovamente le carte in tavola all’interno del titolo. Aggiunta, in primis, la nuova playlist NukeJacked 24/7, che mette in rotazione le mappe iconiche Nuke Town e Hijacked.

Inserita anche la playlist Collateral Combined Arms 24/7 con la mappa Collateral. Grazie a Throwback Moshpit, invece, sarà possibile scontrarsi in una serie di mappe riviste come: Nuketown ’84, Hijacked, Raid, Express e Standoff. Le aggiunte finiscono con Face Off 6v6 e Moshpit 12v12, senza dimenticarci ci menzionare anche il ritorno della modalità Gunfight Blueprints per le sfide 2v2.

In today’s update: • NukeJacked [NEW]

• Collateral Combined Arms 24/7 [NEW]

• Throwback Moshpit [NEW]

• Aim assist fix for Pack-a-Punched Nail Gun

• #MauerDerToten intel roundup

• Extended 2XP + 2WXP Weekend July 2-6

+ more Details + patch notes: https://t.co/UzGq6utGCV pic.twitter.com/csEGUufTkn — Treyarch Studios (@Treyarch) July 1, 2021

Oltre a queste novità, il team di Treyarch ha aggiunto tramite il recente update anche tutta una serie di fix e correzioni, soprattutto alla Nail Gun presente nella modalità Zombies. Concludiamo con l’informarvi che fino al prossimo 4 luglio dalle ore 10 alle 18 ci saranno i punti esperienza doppi, così come anche il 6 luglio.