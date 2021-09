Call of Duty Warzone e Cold War: doppi punti XP questo weekend

Mentre ci avviciniamo al lancio di Vanguard, i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sono ancora numerosissimi e poco intenzionati a lasciare i due titoli attualmente di punta del franchise di COD.

Per questo Activision è lieta di annunciare che, per tutta la durata di questo fine settimana, i giocatori che entreranno su Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War potranno beneficiare di punti esperienza doppi.

Badate bene però che questo fine settimana di doppi punti XP valgono solo per le armi. Da quanto annunciato non ci saranno doppi XP in generale per il livellamento e nemmeno per quanto riguarda il Pass Battaglia.

Unlock the dual-wield Sai and level it up twice as fast! Double Weapon XP Weekend starts this Friday. pic.twitter.com/2Q8TP0LuHA — Treyarch Studios (@Treyarch) September 22, 2021

I doppi XP saranno disponibili in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War da domani e termineranno il prossimo 27 settembre.