Call of Duty Warzone e Cold War: punti esperienza doppi in arrivo, ecco le date

Sono giorni di fuoco quelli attuali per i giocatori di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Dopo l’aggiornamento a tema Halloween, gli appassionati dei due FPS targati Activision stanno per godere di un fine settimana all’insegna dei doppi punti esperienza.

L’annuncio è arrivato qualche ora fa direttamente sui social di Treyarch Studios, con il team che ha deciso di festeggiare i propri 25 anni di attività organizzando non uno ma ben due week-end all’insegna dei doppi punti XP in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.

Il primo fine settimana di punti doppi è propri quello che sta per giungere, ovvero da domani 22 ottobre fino al 25. Il secondo week-end dai doppi punti XP, invece, sarà quello che va dal 29 ottobre al 1 novembre.

It's our 25th Anniversary and The Haunting is here! Who's ready for TWO Triple-Double Weekends?

Starting Friday, everyone gets 2XP, 2XWP, and 2X Battle Pass XP all weekend long, Oct. 22-25 and Oct. 29-Nov. 1! pic.twitter.com/WoWLUwgS4o

— Treyarch Studios (@Treyarch) October 20, 2021