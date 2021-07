Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 4 Furiosa: primi dettagli e peso

È da ormai qualche giorno che si sta cominciando a parlare di quella che sarà la Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Fino ad oggi Activision aveva svelato alcuni primissimi dettagli, senza però mai andare troppo nel profondo. Oggi però, grazie a un post sul blog ufficiale, scopriamo alcuni delle prime novità che verranno inserite nei due giochi di punta della saga di COD a partire dal prossimo 15 luglio.

Lo sapevamo ormai da diverse settimane, e finalmente i giocatori della modalità Zombie di Black Ops Cold War sono pronti ad immergersi in una nuova mappa. Mauer Der Toten sarà aggiunta a partire da giovedì 15 luglio, con i giocatori che si dovranno fare strada tra le vie cupe, illuminate solo da lampioni e poco altro, per raggiungere una serie di luoghi e strutture chiave, tra cui una U-Bahn dove i treni in fiamme trasportano passeggeri non morti verso capolinea sconosciuti. Non saranno soli però, se troveranno il modo di attivare un nuovo compagno robotico, Klaus, che li aiuterà a sconfiggere i non morti.

Ci sarà ovviamente spazio per novità legate a Call of Duty Warzone, come per esempio la prima modalità a obbiettivi: Carico. Ispirata alle precedenti modalità tradizionali come la modalità Guerra di Call of Duty WWII, Carico mette due team da 20 giocatori l’uno contro l’altro in una corsa contro il tempo alla raccolta di importanti informazioni, mentre grazie ai veicoli vengono trasportati parti di satellite che potrebbero spostare gli equilibri nella guerra tra Perseus e NATO.

Come al solito, l’aggiornamento che introdurrà la Stagione 4 Furiosa aggiungerà sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War una serie di nuove armi e novità che verranno svelate nel dettaglio a breve. Infine, sappiamo che l’aggiornamento di Warzone su PC e Xbox peserà 9.2GB, mentre su console Sony PS4 e PS5 peserà 8.9GB.