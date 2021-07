Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 4 Reloaded: data inizio e primi dettagli

Come ormai da tradizione, la mid season di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War si porterà dietro una nuova ondata di contenuti inediti. Ad annunciarlo è stata la stessa Activision che, come già fatto con le stagioni precedenti, è pronta a immettere nei due popolari giochi una serie di nuovi contenuti. In attesa di conoscere nel dettaglio cosa cambierà all’interno dei due mondi di gioco, la compagnia ha svelato quando i fan saranno in grado di scaricare la nuova corposa patch di aggiornamento.

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War introdurranno i giocatori alla Stagione 4 Reload a partire dal prossimo 15 luglio. Come al solito l’aggiornamento dedicato porterà con sé una serie di contenuti nuovi, tra i quali figurerà anche una nuova mappa per la modalità Zombie che porterà avanti la linea narrativa di Dark Aether. A confermarlo è stato lo stesso team di sviluppo di Treyarch, il quale si è già sbilanciato anche su altre aggiunte in arrivo la prossima settimana.

Il team di sviluppo ha già dichiarato di stare apportando diverse modifiche fondamentali al gameplay e all’equilibrio di gioco della modalità Zombie. Tra queste viene citata la salute dei nemici, la durata dell’armatura nemica, il danno critico e massimo del fucile di precisione, il danno dell’arma da mischia Pack-a-Punched. Oltre a ciò dovrebbe essere ridimensionato anche il danno di alcuni equipaggiamenti, del supporto e altri aggiornamenti generali di varia natura.

In tutto questo, Treyarch non ha ancora svelato quali saranno i cambiamenti in arrivo al multiplayer di Black Ops Cold War. Stessa cosa vale per Raven Software, che deve ancora annunciare gli eventuali cambiamenti che verranno proposti in Call of Duty Warzone, ma tra meno di una settimana sapremo tutti i dettagli del nuovo aggiornamento di metà stagione.