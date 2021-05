Call of Duty Warzone e Mobile sono stati rivoluzionari per la saga

Call of Duty Warzone ormai non ha più bisogno certo di presentazioni. Il battle royale di Activision continua tutt’oggi a macinare record su record grazie al suo gameplay estremamente immediato ed alla sua componente free to play, utile per far avvicinare giocatori non certo avvezzi al genere. Parliamoci chiaro, il titolo ancora oggi soffre di problemi tecnici di ogni tipo ma il team di sviluppo sta promettendo cambiamenti drastici specialmente per quanto riguarda il bilanciamento delle armi e l’eliminazione definitiva dei cheater, drasticamente dimezzati da quando è stato lanciato a marzo dell’anno scorso.

Grazie alla Stagione 3 e alla sua recente integrazione con l’ultimo capitolo di Black Ops, Call of Duty Warzone risulta essere attivissimo da una folta schiera di appassionati che hanno apprezzato ciò che ha fatto il team di sviluppo svecchiando la mappa di gioco. Solo nell’ultimo anno i dati hanno segnalato un +60% sugli incassi solo su PC e console. Nota di merito va comunque a COD Mobile, spin off che nonostante passi in secondo piano recentemente ha raggiunto un nuovo record, ovvero i 500 milioni di download, come lo testimonia il tweet che vi lasceremo proprio qui di seguito.

Activision ha fatto sapere che più sullo specifico, il franchise ha raggiunto i 150 milioni di utenti attivi, 100 dei quali solo su Call of Duty Warzone. Ovviamente questo ha portato ad un incremento di guadagni nelle casse dell’azienda americana che ad oggi si aggirerebbero sui 2.275 miliardi di dollari del primo quarto dell’anno corrente. È stato confermato inoltre che sono stati incassati 1,34 miliardi di dollari solo grazie alle microtransazioni presenti nel battle royale e in COD Mobile, un risultato strabiliante.

🙏♥ Thank you to our community, players, and supporters! We couldn't have done this without you! 👍🎁 Be sure to check your #CODMobile in-game inboxes for a gift! pic.twitter.com/RexG8WSPM3 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) May 4, 2021

Insomma, il successo di Call of Duty Warzone e di COD Mobile è palpabile. I dati testimoniano quindi un grande passo in avanti da parte di Activision, la quale si è buttata a capofitto nel mondo dei free to play guadagnando cifre da capogiro, un grandissimo traguardo. Vi invitiamo infine a rimanere sintonizzati per scoprire tutti i dettagli riguardante i contenuti aggiuntivi di questi due titoli.