Call Of Duty Warzone è piagato da un nuovo, importante, bug.

In seguito a una stabilizzazione generale, data dal bilanciamento del tanto odiato DMR 14, l’utenza di Call Of Duty Warzone stava passando un periodo di tranquillità… almeno fino a quando il gioco ha deciso di non indicare più i colpi portati a segno dai giocatori. Il problema è stato reso noto, in maniera tempestiva, da alcuni utenti su Reddit che hanno cercato di comprendere se si trattasse di un problema circoscritto ad alcune versioni del gioco, o alla totalità dell’utenza.

Attualmente Raven Software ha comunicato di essere già al lavoro per risolvere il problema, rassicurando i giocatori sul fatto che, a prescindere dal fastidioso bug grafico, l’impianto di gioco è rimasto invariato. Il quantitativo di danno inflitto, e il time to kill, sono rimasti gli stessi di sempre, semplicemente non è al momento presente un indicatore grafico a confermare il danno effettuato, rendendo maggiormente complessa la gestione dei frenetici scontri a fuoco presenti nel celebre battle royale.

In attesa di maggiori informazioni in merito al rilascio di una patch correttiva, vi chiediamo se anche voi siete incappati in questo nuovo bug che affligge Call Of Duty Warzone, un titolo che, a discapito dell’enorme successo ricevuto da parte del pubblico, sembra non riuscire a trovare un, reale, momento di pace. Come di consueto vi invitiamo a rimanere sintonizzati per seguire tutte le vicende relative a Call of Duty Warzone e rimanere aggiornati su tutti i futuri update dedicati.