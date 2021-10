Call of Duty Warzone è pronto per Halloween, scovata una terrificante novità

Siamo ormai molto vicini ad Halloween, e come di consueto anche i videogiochi più popolari sul mercato stanno iniziando a vestirsi a tema. Ovviamente non mancano all’appello alcune novità terrificanti anche in Call of Duty Warzone, e un giocatore ne ha già scovata una.

Il tutto è stato mostrato dallo stesso utente, il quale ha postato su Twitter un breve video per renderci partecipi di quanto gli è successo di recente. Dopo aver finito una partita Zombie, il ragazzo ha potuto vedere la nuova Skin di Ghostface grazie ad un glitch.

Oltre al modello non ancora presente in modo ufficiale in Call of Duty Warzone, l’utente ha potuto dare un’occhiata in “anteprima” anche all’animazione video di presentazione di questa skin per Halloween.

I got booted out of my zombies match and when I went back into multiplayer Ghostface was appearing on the Warsaw team! SICK 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Of0LkffjC7 — Ryan B. (@PrestigeIsKey) October 6, 2021

Al momento Activision non ha ancora annunciato nulla in via ufficiale, e non sappiamo se Ghostface sarà l’unica skin a tema Halloween ad arrivare in Call of Duty Warzone, per questo vi consigliamo di tenere gli occhi aperti in questo periodo se amate questo genere di eventi annuali nei videogiochi.