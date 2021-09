Call of Duty Warzone: elimina un nemico con una granata, ma non come pensate

Le clip che escono fuori dai giocatori di Call of Duty Warzone non smettono mai di stupire. Nonostante sia ormai imminente il rilascio di Call of Duty: Vanguard, la community del suo predecessore continua ad essere fedele al titolo, e quindi non mancano mai le registrazioni di varie giocate pubblicate nell’internet. A tal proposito, di recente è stato ripreso un momento più unico che raro all’interno del gioco, molto vicino all’impossibile se si tentasse di replicarlo.

Nella clip sovrastante si può vedere un giocatore impegnato in uno scontro con un nemico, fino ad arrivare a farlo fuori. Tutto nella norma, no? E invece ciò che stupisce di questo piccolo filmato è proprio il modo nel quale viene effettuata l’uccisione. Il protagonista del video, infatti, è riuscito ad uccidere il giocatore nemico con una granata… no, non con l’esplosione, bensì proprio con la granata. Il nemico è morto letteralmente per via dell’impatto con la granata, prima dell’esplosione.

Qualsiasi giocatore di Warzone riconoscerà che si tratta di un’enorme colpo di fortuna. Le granate, infatti, non sono di certo state designate per uccidere grazie al loro impatto, e il danno di quest’ultimo non può neanche essere definito tale, a momenti. Stiamo parlando di un punto di danno, una quantità davvero irrisoria, eppure questo giocatore è riuscito a far uso anche di questo piccolo dettaglio per aggiudicarsi l’uccisione sul nemico.

Per quanto sia effettivamente rara come occasione, alcuni giocatori nei commenti della clip hanno risposto dicendo che hanno già visto o replicato quest’azione, quindi è sicuramente fattibile riprovare questa “manovra”, ma rimane comunque un’uccisione impressionante. In attesa dell’arrivo del prossimo capitolo di Call of Duty, vi lasciamo all’anteprima della modalità Champion Hill di Call of Duty: Vanguard.