Call of Duty Warzone: fan ancora delusi, questa volta per un bundle

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno ricevuto una serie di informazioni importanti nella giornata di ieri. Con un nuovo spettacolare trailer cinematico Activision ha annunciato i primi dettagli fondamentali della Stagione 5. Le impressioni degli appassionati, però, al momento sono molto contrastanti, con diversi giocatori che negli scorsi giorni si sono imbestialiti per una nuova skin, ma sembra che le delusioni non siano affatto finite.

I fan di Call of Duty Warzone hanno aspettato pazientemente l’aggiunta dell’operatore Soap di Call of Duty Modern Warfare, e in un recente aggiornamento è stato reso disponibile il pacchetto Operatore dedicato ad uno dei personaggi più iconici della saga di COD. L’accoglienza dei fan è stata sorprendentemente deludente, dopo che la community di Warzone si è detta per nulla soddisfatta del pacchetto, nonostante l’operatore sia un personaggio parecchio popolare per il franchise.

Come già accadde anche con gli altri pacchetti operatore, l’acquisto del pacchetto Soap sblocca l’operatore, alcune skin e una varietà di progetti e cosmetici a tema. I fan che hanno acquistato il pacchetto sono rimasti delusi perché il modello del personaggio non corrisponde alle fattezze del personaggio originale. La lamentela principale ha a che fare con il volto dell’operatore di Call of Duty Modern Warfare. Osservando da vicino il modello, infatti, i giocatori hanno scoperto che non condivide alcuna caratteristica identificabile con il personaggio, tolto il suo taglio di capelli in stile mohawk.

Ancora una volta i fan di Call of Duty Warzone si sono lamentati per un modello in gioco che non corrisponde al personaggio rappresentato. Come accennato poco prima, le stesse lamentele si sono palesate dopo che la nuova skin dell’operatore Ultra non rispecchiava l’icona e la pubblicità fatta da Activision al personaggio.