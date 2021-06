Call of Duty Warzone: fan scoprono una nuova emote e si divertono a usarla

Da ormai diversi giorni Call of Duty Warzone ha dato il benvenuto alla attesissima Stagione 4, la quale sta seriamente portando al ritorno di molti utenti sul noto battle royale. Il corposo aggiornamento ha portato l’aggiunta di diverse incredibili armi, come la sparachiodi, estremamente abusato negli ultimi giorni ma anche di nuovi mezzi di trasporto ed emote. Queste ultime sono sempre apprezzate per schernire i propri avversari prima di eliminarli durante la partita.

Nell’ultimo periodo una particolare emote sta impazzando su Call of Duty Warzone, stiamo parlando di quella che permette al nostro operatore di fumare un sigaro. La particolarità che la distingue da tutte le altre è la possibilità di poter essere utilizzata anche impugnando un’arma.

Se equipaggerete un’arma a due mani, questa scomparirà se sfrutterete l’emote ma, se avrete invece un’arma che può essere utilizzata con una sola mano, il personaggio potrà sparare mentre si rilassa fumando un sigaro, come un vero action hero degli anni 80, come lo dimostra una clip che vi lasceremo proprio qui di seguito.

Questa particolare aggiunta della Stagione 4 è stata apprezzata da tutti gli appassionati che si divertono ancora di più nel battle royale targato Activision. Non è chiaro se tutto questo è nato da un bug o quant’altro, fatto sta che nel bene e nel male i fan si stanno comportando da veri e propri “duri”. Insomma, vi consigliamo di provarci e farci sapere cosa ne pensate di questa curiosa aggiunta. Per ogni altra aggiunta o aneddoto riguardante Call of Duty Warzone, vi invitiamo a seguire, come di consueto, le nostre pagine. Credete che la Stagione 4 abbia migliorato tutto il free to play? O c’è ancora bisogno di aggiustare qualcosa?