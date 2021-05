Call of Duty Warzone: gettoni doppi XP gratis per utenti PS4 e PS5, come riscattarli

Nella giornata odierna Call of Duty Warzone è pronto ad accogliere l’ennesimo update dedicato alla Season 3. Come già dichiarato ieri, questo aggiornamento introduce le due nuove icone anni 80 Rambo e John McClaine oltre a cambiare alcune aree della mappa. La Broadcast Tower di Downtown verrà trasformato nell’iconico Nakatomi Plaza del primo film Trappola di Cristallo con protagonista l’amato Bruce Willis.

Da tempo la campagna Play at Home di Sony è attiva nella quale è possibile scaricare una serie di titoli gratuiti con l’obiettivo ovviamente di incentivare le persone a rimanere più tempo a casa combattendo contro il virus ma soprattutto istituire un fondo per aiutare gli studi di sviluppo indipendenti più piccoli, che potrebbero versare in condizioni di difficoltà economiche e si trovano impossibilitati a creare esperienze straordinarie per i giocatori, destinando 10 milioni di dollari per aiutare tutti i partner interni.

Sembra quindi che anche Call of Duty Warzone rientri dentro a questa campagna e, a partire da oggi, i giocatori PS4 e PS5 potranno riscattare ben 5 gettoni doppi punti XP da 60 minuti ciascuno da usare in game. Come? Vi basterà entrare nel messaggio del giorno dal menù del gioco. Ricordiamo che questo bonus è aperto verso tutti, anche se non siete abbonati al servizio PS Plus.

Un regalo utile per aumentare il livello del vostro battle pass e sbloccare ulteriori bonus come skin e armi. Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone, con l’arrivo di Rambo stanno seriamente puntando al cuore degli appassionati del cinema action di quegli anni, rimane assolutamente plausibile che questi siano solo i primi ad entrare nel battle royale. Fateci sapere chi vi piacerebbe vedere al suo interno con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni altra informazione o dettaglio riguardante il free-to-play, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.