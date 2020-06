Call of Duty Warzone, giocatori su console svantaggiati a causa di un campo visivo ridotto

Call of Duty Warzone, come tutti gli altri giochi dotati di sistema cross-platform per poter giocare da una piattaforma all’altra, è sempre stato al centro di dibattiti per tutti coloro che credono sia ingiusto far giocare i giocatori da PC con quelli da console. Che sia a causa di chi sostiene che la combo mouse-tastiera sia troppo forte da contrastare o per chi lamenta di incontrare dei cheaters in partita, il cross-platform spesso e volentieri è una meccanica mal vista dai giocatori, nonostante questa dia la possibilità di poter giocare con amici da console diverse.

Parlando in questo caso specifico di Call of Duty Warzone, il divario tra PC e console è ancor più sentito, a causa di alcune funzioni che, secondo molti, avvantaggerebbero i giocatori da PC: difatti, in praticamente tutti i giochi è possibile modificare il campo visivo o FOV, che, spiegato banalmente, se modificato permette di aumentare o diminuire il campo di vista della propria visuale. Solitamente, su console il campo visivo è limitato da un valore di 60, mentre su PC si può aumentare fino a 120-130. A causa di questa funzione, i giocatori da console sono “costretti” a vedere meno dettagli importanti ai lati dello schermo, e soprattutto meno nemici, come potete notare dal video qui sotto.

Il video in questione è stato centro di discussioni sul subreddit di Call of Duty Warzone: possiamo notare due punti di vista diversi, dapprima quello del giocatore da console, che sale su un tetto ignaro del pericolo che incombe, venendo eliminato in pochi colpi da un avversario appostato nelle vicinanze e di cui il giocatore morto non si è accorto minimamente a causa del suo campo visivo; in seguito quello del suo amico morto che giocava da PC con un campo visivo maggiore, che ha notato la minaccia non appena il nemico ha fatto capolino.

Cessate in buona parte le polemiche inerenti al cheating su Warzone, ecco che spunta un’altra problematica sul divario tra console e PC, un divario che in molti, sotto ai commenti del post di Reddit, sperano venga bilanciato maggiormente con l’arrivo delle console next-gen. Per concludere, vi ricordiamo che la Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone è stata rimandata a causa delle sommosse in America. Diteci, vi siete mai trovati in una situazione simile, giocando con un vostro amico da PC o da console?