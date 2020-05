Call of Duty Warzone: uno spaventoso glitch modifica il Gulag

Call of Duty Warzone ad oggi è uno dei titoli più giocati nel mondo con migliaia e migliaia di utenti in attivo ogni giorno. Il gioco è monitorato in modo impeccabile dagli sviluppatori che stanno offrendo tutt’ora aggiornamenti continui che da una parte migliorando sicuramente l’esperienza ma dall’altra stanno inserendo glitch e bug di ogni tipo. Proprio questa mattina vi abbiamo parlato di un utente che ha scoperto, grazie ad un glitch, un nuovo oggetto di cura: le bende, o meglio una nuova animazione che farebbe pensare al poter usare questo nuovo oggetto.

Nonostante il glitch delle bende possa far pensare ad un inserimento di tale oggetto in futuro su Call of Duty Warzone, quello che però è sicuramente un problema che il team di sviluppo risolverà con il tempo riguarda invece il Gulag. Un utente su Twitter ha postato uno “spaventoso” bug il quale avvolgerebbe in una fitta nebbia la famosa prigione post eliminazione. Questa ha avvolto nel giro di pochi secondi gli avversari ed hanno iniziato a vedersi come se avessero equipaggiato una sorta di visore termico. Qui di seguito potete vedere il video che ha portato inevitabilmente alla sconfitta il coraggioso giocatore.

Sappiamo bene che la saga di Call of Duty è ricca di modalità a tema horror, come la tanto amata modalità Zombie e, nonostante sia solo un glitch, sarebbe bello vedere una sorta di “Gulag spaventoso”, magari nascondendosi appunto tra la fitta nebbia che lo circonda. Chissà se gli sviluppatori vedranno mai questa breve clip e penseranno davvero ad inserire una sorta di “prigione fantasma“. La risposta con molta probabilità sarà no, ma sognare non costa nulla.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete trovato dei glitch strani in Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti aggiornamenti futuri per il battle royale targato Inifnity Ward.