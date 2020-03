Call of Duty Warzone, la Guida Completa

Call of Duty Warzone è finalmente arrivato con una mappa immensa che racchiude un carico di segreti tutto da scoprire. Il gioco è caratterizzato da una modalità Battle Royale per 150 giocatori, uno scontro a fuoco di dimensioni epiche che vi aiuterà a imparare a combattere e a conoscere ogni angolo di Verdansk. Insieme a questa modalità ci sarà anche la modalità Bottino, in cui dovrete raccogliere più denaro possibile per riempire il vostro deposito.

C’è solo questo? Assolutamente no! Per vincere in Call of Duty Warzone è necessario imparare a conoscere la mappa, capire quali sono le armi migliori, conoscere gli operatori e magari sbeffeggiare gli avversari con qualche skin unica e segreta.

Nella nostra guida completa in continuo aggiornamento troverete tutto questo e molto altro ancora:

Call of Duty: Warzone è disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di un enorme battle royale realizzato da Activision e Infinity Ward che e pronto a sfidare, Fortnite, il detentore del titolo di miglior battle royale introducendo delle importanti innovazioni nella formula di base.

Tra queste la modalità Bottino in cui si mettono da parte le uccisioni della squadra avversaria per riempire il portafogli della propria tramite la ricerca di casse di denaro e il completamento di alcune missioni speciali chiamate Contratti.

Il gioco, è ambientato nel mondo di Modern Warfare e si estende nella gigantesca mappa di Verdansk che miscela molte delle ambientazioni viste nell’universo di Call of Duty e alcuni luoghi reali. L’arena di Warzone sembra proprio essere quello che mancava alla saga di COD, una ventata d’aria fresca nella formula di base che ogni buon amante degli sparatutto dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

Call of Duty Warzone, come scaricarlo gratuitamente

Se non vedete l’ora di buttarvi nella mischia di Warzone potete scaricare gratuitamente il titolo, e senza dover possedere nessun gioco di Modern Warfare, dai seguenti link a seconda della piattaforma desiderata:

Xbox One | Download dalla pagina ufficiale Microsoft

PC | Download da Battle.net

PS4 | Download PS Store