Call of Duty Warzone: scoperto un bug nel Gulag che consente di giocare dopo la morte

Dopo le recenti iniziative portate avanti da Infinity Ward contro i cheater presenti su Call of Duty Warzone, gli sviluppatori sono ora alle prese con un nuovo bug da sistemare: il Gulag pare essere afflitto da un problema che consente sostanzialmente di uccidere da morti i giocatori che si stanno scontrando nel classico duello 1v1. Il bug in questione è stato direttamente scoperto dall’enorme community del battle royale. Ma come funziona esattamente e in che modo è stato scoperto?

Durante un duello all’interno del Gulag, uno dei due giocatori prima di morire può lanciare una mina all’interno dell’arena, la quale non viene rimossa dal gioco al termine della sfida 1v1. Di conseguenza è capitato che gli sfidanti successivi si sono ritrovati all’interno dell’area inconsapevoli della presenza della mina, in molti infatti sono saltati in aria attivandola.

Nelle ultime ore, dopo che il bug è diventato di dominio pubblico, in molti si stanno divertendo ad utilizzarlo eliminando uno degli sfidanti successivi che farà accesso nell’arena. C’è da dire che per utilizzarlo bisogna essere molto bravi e soprattutto avere un buon tempismo al fine di lanciare la mina a terra un istante prima di essere eliminati dal nostro avversario. Nel video presente proprio qui sopra, è possibile visualizzare il bug che sta divertendo da una parte e infastidendo dall’altra numerosi giocatori di Call of Duty Warzone.

Dal canto nostro, ovviamente, vi consigliamo di non utilizzarlo per non rischiare di incorrere in sanzioni visto la linea dura intrapresa dagli stessi sviluppatori contro i cheater. Ricordiamo che Activision, solo nell’ultimo periodo, ha disposto il ban per circa 70.000 giocatori colti ad utilizzare svariati cheat e bug che affliggono il battle royale free to play. Dunque, ogni comportamento volto a rovinare l’esperienza di gioco sarà duramente sanzionato.

Vi lasciamo un link utile relativo alla nostra guida completa di Call of Duty Warzone.