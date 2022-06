Nel corso degli ultimi mesi Call of Duty Warzone è andato incontro a tutta una serie di cambiamenti. Il battle royale ambientato nell’universo di COD ha abituato la propria community a modificarsi nel tempo, anche con aggiornamenti molto corposi. In attesa di scoprire come il gioco cambierà nelle prossime settimane, Raven Software ha annunciato il ritorno di una mappa molto acclamata dagli appassionati. Ebbene sì, parliamo proprio di Rebirth Island.

Dopo essere stata tolta da Call of Duty Warzone in favore di una rotazione che ha portato nel gioco la mappa Fortune’s Keep, l’iconica isoletta di Rebirth Island tornerà finalmente all’interno del popolare battle royale di COD. La domanda da porsi ora è: quando verrà reintrodotta tale mappa nel gioco? Fortunatamente abbiamo la risposta a questo quesito, e farà molto piacere a tutti coloro che stavano iniziando a sentirne la mancanza.

Come è stato annunciato di recente dai ragazzi di Raven Software, la mappa Rebirth Island tornerà su Call of Duty Warzone domani giovedì 30 giugno 2022. Manca pochissimo quindi, e i giocatori potranno finalmente tornare a darsi battaglia all’interno dell’isola di dimensioni nettamente più contenute rispetto alla mappa principale. Oltre a questo ritorno, le playlist continueranno a cambiare ogni giovedì alle 19:00, orario italiano.

Una volta che l’aggiornamento in-game sarà attivato, i giocatori potranno nuovamente saltare giù dall’aereo e tornare a popolare Rebirth Island. Le novità però non terminano qui, dato che a partire dal prossimo 21 luglio 2022 sia Rebirth Island che Fortune’s Keep saranno disponibili nelle modalità Solo, Duo, Trio e Quads. Le due mappe entreranno in una nuova rotazione che cambierà ogni giorno.

Infine, sempre nel corso della settimana del 21 luglio Warzone includerà anche “Payload”, una modalità in stile deathmatch a squadre 12v12 giocata esclusivamente su Rebirth Island, così da dare un grande ritorno a una delle mappe più acclamate dai giocatori.