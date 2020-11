Call of Duty Warzone: il trucco per diventare invisibili funziona veramente

Uno dei più grandi problemi dei game as a service, ovvero di quei videogiochi che vengono regolarmente aggiornati e ampliati, è legato alla stabilità del loro codice. Ritocchi continui causano bug e glitch che vengono presto corretti, ma che ancora più rapidamente vengono scovati e sfruttati dai fan. Un esempio è Call of Duty Warzone e il nuovo trucco per diventare invisibili: come lo si attiva?

Tutto quello che si deve fare è chiamare un rifornimento direttamente sopra la nostra posizione e, stando perfettamente immobili, aspettare di venire compenetrati. Accucciandosi si viene espulsi dalla cassa e, inoltre, si diventa invisibili agli altri giocatori, alleati o nemici. Nel tweet qui sotto potete vedere il noto streamer timthetatman mettere alla prova questo “trucco” per diventare invisibili in Call of Duty Warzone.

Riteniamo altamente probabile che Infinity Ward sia già al lavoro per risolvere il problema, ma per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo. Speriamo che venga rimosso quanto prima, visto che si tratta di un grosso vantaggio per chi lo attiva: vedersi rovinare una partita a causa di un vantaggio di questo tipo non è affatto divertente, inoltre.

Fortunatamente, come segnalato da alcuni utenti nel tweet, non è semplicissimo da attivare: alcuni vengono semplicemente schiacciati dalla cassa di rifornimento e devono quindi essere rimessi in piedi dagli alleati.

Vi ricordiamo inoltre che usare volutamente glitch o bug per ottenere vantaggi durante le partite di Call of Duty Warzone così come in altri giochi online è vietato dal regolamento e gli sviluppatori possono punire i giocatori che ne fanno largo uso, ben sapendo di star rovinando le partite degli altri fan.

Diteci, cosa ne pensate di Call of Duty Warzone? Continuerete a giocare anche con l’arrivo della nuova generazione, oppure preferite passare a qualche nuovo gioco?