Call of Duty Warzone: in arrivo una patch sui problemi di mira e DLSS

Quando si tratta di Call of Duty Warzone, siamo soliti discutere di un gioco che ha saputo riportare al successo un brand storico di Activision. Sebbene il battle royale della saga di COD sia tutt’oggi ancora sulla cresta dell’onda, non è per nulla raro di ritrovarci a segnalare l’esistenza di bug o situazioni problematiche all’interno del titolo. Per questo i vari team che si occupano del gioco sono sempre al lavoro per sistemare e riassestare il popolare titolo.

Giusto qualche settimana fa vi avevamo segnalato la presenza di alcuni problemi che affliggono tutt’ora la mira all’interno di Call of Duty Warzone. Nello specifico si tratta dei giocatori PC, i quali a causa del DLSS hanno segnalando in massa una serie di problemi che li portano a mirare decisamente male all’interno delle partite. Bene, con un nuovo post pubblicato su Twitter, il team di Raven Software ha fatto sapere che attualmente i ragazzi di Beenox e NVIDIA stanno lavorando ad una patch correttiva per sistemare questo disagio.

In un titolo FPS così tanto competitivo e impegnativo come Call of Duty Warzone la mira è fondamentale per portare a casa diverse vittorie. Questo lo sanno molto bene gli appassionati giocatori su PC, i quali, in questi giorni, non hanno potuto godere di partite fluide e ben giocate proprio a causa dei problemi causati dal DLSS. Il tutto entrava in contrasto con il gioco, andando a creare dei piccoli ma tremendi problemi legati alla mira.

❗ Update regarding #DLSS:@BeenoxTeam and @NVIDIA are aware of an issue where DLSS may impact the accuracy of Weapon optics in #Warzone. The team is working on a fix for an upcoming patch. — Raven Software (@RavenSoftware) May 28, 2021

La notizia di un patch in arrivo farà sicuramente grande piacere a tutti gli assidui giocatori di Call of Duty Warzone su PC, anche se al momento la compagnia americana non ha ancora rivelato quando, questa patch, correttiva verrà rilasciata nello specifico.