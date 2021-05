Call of Duty Warzone: in arrivo una serie di modifiche per molte armi

Dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Rambo e John McClane il prossimo 20 maggio in Call of Duty Warzone, Treyarch Studios ha condiviso in queste ore un tweet dove è intenzionata a modificare, e quindi bilanciare ulteriormente, una serie di nuove armi nel battle royale e in Black Ops Cold War. L’update in questione verrà pubblicato nel corso della prossima settimana il quale dovrebbe essere estremamente importante in quanto va a toccare cecchini, fucili d’assalto, mitragliatrici leggere e pistole.

Al momento gli sviluppatori non hanno specificato nel dettaglio la patch, ma è facile intuire che verranno modificate in modo sostanziale tutte quelle armi che sono tutt’ora abusate dalla community. Abbiamo potuto vedere come alcune di queste siano state drasticamente modificate, equilibrando tutto con un meta più accattivante. Call of Duty Warzone e la sua controparte Black Ops Cold War ci hanno insegnato che ogni aggiornamento può drasticamente cambiare l’utilizzo di una specifica arma. Il FARA 83 ad esempio è stata una delle armi più utilizzate ad inizio Season 3, ma ad oggi molti hanno cominciato ad abbandonarla focalizzandosi più sull’AK 47 versione Black Ops, una di quelle più forti del gioco al momento.

Call of Duty Warzone, insomma, ancora oggi ha in serbo diversi cambiamenti e per questo consigliamo vivamente di dare un occhio ai canali ufficiali. L’aggiornamento in questione dovrebbe sistemare anche dei piccoli problemi tecnici, ma non sarà qualcosa di sostanzioso. Purtroppo la piaga dei cheater continua ad essere palpabile con Activision che non riesce ancora a risolverla del tutto. Al momento non ci sono nemmeno notizie sulla situazione di Pow3r che ricordiamo essere stato ricattato da alcuni di questi recentemente ed avviato una campagna anti cheater sponsorizzando l’hashtag FIXWARZONEita.

We’ve got a new round of weapon tuning coming in next week’s update with adjustments for all sniper rifles, assault rifles, LMGs, and pistols. Keep an eye out for patch notes with all the info next week, plus a separate blog soon with details on what’s coming up in Zombies. — Treyarch Studios (@Treyarch) May 13, 2021

