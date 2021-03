Call of Duty Warzone: la battle royale si sposta sui Monti Urali?

Outbreak, la modalità zombie di Call of Duty Black Ops Cold War sarà “ancora più grande”, stando a un tweet ufficiale di Treyarch Studios. Il fatto che sarà maggiormente espansa, potrebbe collegarsi alla nuova mappa di Call of Duty Warzone? Il tweet è seguito da una gif che mostra il portale d’etere oscuro (usato in Outbreak per spostarsi di area in area) aprirsi su una mappa molto nota ai fan di Black Ops, ovvero ‘Sanatorium’ (Monti Urali). Analizziamo assieme gli ultimi dettagli del battle royale di Call of Duty!

Da giorni si vocifera che la mappa Verdansk di Warzone verrà distrutta (ne abbiamo parlato in questa news) e la data, inizialmente prevista per l’11 marzo, corrisponderebbe ad oggi, 22 marzo. Vista la recente apertura del battle royale agli zombie e la probabile distruzione della mappa attuale per via di una bomba nucleare (a causa degli infetti), la prossima mappa sarà ispirata a Sanatorium spostando l’avventura sui Monti Urali? Per saperlo non ci resta che attendere eventuali novità da parte di Treyarch, ma è chiaro il cammino intrapreso da Warzone: sempre più lontano da Modern Warfare e molto più vicino a Cold War.

Come sempre, vi ricordiamo di restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi nessun aggiornamento su Call of Duty Warzone. Vi lasciamo qui di seguito la descrizione del battle royale:

The Outbreak Zone is about to get even bigger.#Zombies pic.twitter.com/wGh6JJpcH6 — Treyarch Studios (@Treyarch) March 19, 2021

“Scendi in campo: Fai squadra con i tuoi amici e lanciati in un campo di battaglia che può schierare fino a 150 giocatori. Recupera ricompense

Scopri casse di scorte e completa contratti per migliorare il tuo arsenale e ottenere un vantaggio tattico. Combatti in due epiche modalità: Scopri un nuovo modo di giocare in ‘Battle royale’ o gioca a ‘Bottino’, una gara per depositare più denaro degli avversari“.