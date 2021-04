Call of Duty Warzone: la Stagione 3 porta con sé un nuovo glitch

Da ormai una settimana Call of Duty Warzone ha dato il benvenuto alla Stagione 3 che ha, a suo modo, stravolto l’intero titolo. Sebbene il cambiamento della mappa sia stato minimo, con l’aggiunta di qualche piattaforma ed un’area completamente inedita nei pressi dell’ex Dam, il battle royale ad oggi risulta essere decisamente più bilanciato e frenetico di prima con alcuni glitch storici completamente rimossi.

Come ben saprete il team di sviluppo si sta focalizzando principalmente sulla battaglia contro i cheater, ancora presenti a migliaia e che stanno inevitabilmente rovinando l’esperienza a molti. La Stagione 3 ha portato comunque un set di armi degni di nota, con alcune di queste entrati prepotentemente nel meta (vedi Fara 83). Nonostante tutto questo, purtroppo, il nuovo aggiornamento ha portato con sé un altro, ennesimo, glitch, che per fortuna Raven Software sta già cercando di risolvere al più presto.

Stiamo parlando della possibilità, attraverso un semplice stratagemma, di entrare all’interno di edifici eliminando con estrema facilità gli ignari passanti. A quanto pare basterà prendere un furgoncino, appoggiarsi di fianco ad un muro, uscire dall’auto e verremo catapultati all’interno della costruzione (qui di seguito vi lasceremo una clip postata sul reddit ufficiale).

Raven Software ha quindi pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Twitter dove dichiara che il team è attualmente in programma per risolvere, pubblicando un link alla scheda di Trello testimoniando che sia in lavorazione una correzione. Per chi non lo sapesse, Call of Duty Warzone è disponibile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One. Il battle royale risulta essere probabilmente il più giocato del momento con centinaia di milioni di utenti in attivo ancora oggi. Per ogni informazione e novità riguardante i prossimi update vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.