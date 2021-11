Call of Duty Warzone: l’anteprima della nuova mappa grazie ad un bug!

Grazie ad un aggiornamento di Vanguard, questo fine settimana abbiamo avuto modo di avere un’anteprima della nuova mappa di Call of Duty Warzone. No, niente sneak peek ufficiali, tutt’altro. Si tratta, in realtà, di un bug di cui gli sviluppatori non si sono accorti e che è stato prontamente diffuso tramite Twitter.

Andiamo con ordine: nel corso di questo weekend ha debuttato Shipment, un nuovo campo di battaglia per l’ultima iterazione del franchise di casa Activision. Durante la modalità spettatore, però, qualcuno ha provato ad uscire dai confini, riuscendoci. E questa breve deviazione ha permesso a tutti gli utenti di dare uno sguardo alla nuova mappa di Call of Duty Warzone. Il tutto ovviamente a qualità molto bassa, poiché il gioco non sta renderizzando ciò che vediamo a schermo. Il bug tra l’altro non è la prima volta che capita: nel 2019 la mappa originale del Battle Royale venne svelata proprio in maniera molto simile, ovvero sfruttando la cam spettatore.

Was able to use a spectator cam on shipment to see if we can get a sneak peak of Caldera. What do you think? #vanguard pic.twitter.com/CnCgcidtkP

Questa breve anteprima non è l’unica informazione che abbiamo sulla mappa di Call of Duty Warzone. Stando al sempre prolifico Tom Henderson, infatti, nel corso della prossima settimana diversi content creator avranno l’opportunità di poter giocare in anteprima il nuovo scenario dove si svolgeranno le partite del Battle Royale di casa Activision. Inoltre, lo stesso publisher pubblicherà un video ufficiale di Caldera (il nome della nuova mappa), dove ci verrà probabilmente fornita una panoramica importante e completa.

Content Creators will be playing the new #Warzone Pacific map, Caldera, next week – In addition to a new Caldera trailer going public.

Gameplay from these creators is expected to be shown soon after. pic.twitter.com/zTZEueEsyb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021