Call of Duty Warzone: le novità del Battle Pass nel nuovo trailer

Ci siamo, a partire dalla giornata di domani gli appassionati di Call of Duty Black Ops Cold War potranno iniziare a giocare all’attesissima Stagione 2, il giorno dopo invece verrà lanciata per il battle royale rivelazione dello scorso anno: Warzone. Proprio in queste ore Activision ha rilasciato un trailer che mostra tutte le novità del Battle Pass, il video ve lo lasceremo proprio in fondo alla notizia.

Call of Duty Warzone è sicuramente stata la rivelazione di quest’anno, il free-to-play battle royale ha stupito per la sua semplicità, facendo avvicinare anche giocatori non proprio avvezzi al genere. Con il passare del tempo l’opera è divenuta famosa soprattutto per la presenza di glitch e bug di ogni tipo che ne hanno rovinato inevitabilmente l’esperienza. Il team di sviluppo si è comunque sempre rimboccato le maniche, riuscendo a sistemare la maggior parte dei problemi nel minor tempo possibile. Da lodare inoltre la campagna anti cheat, negli ultimi mesi Activision ha eliminato dal suo gioco una quantità enorme di giocatori scorretti, questo è stato apprezzato molto dalla folta community.

Con l’arrivo della Stagione 2 le novità si fanno sentire, recentemente si è addirittura parlato di una possibilità di far esplodere la mappa di gioco per far spazio ad altro. In ogni caso gli appassionati di Call of Duty Warzone non vedono l’ora di poterci mettere le mani sopra. Come vi abbiamo accennato poco fa, Activision ha rilasciato il trailer che pubblicizza il Battle Pass in arrivo per Cold War e il battle royale. I giocatori potranno quindi ottenere il nuovo operatore “Naga” sin dall’acquisto. Ci saranno poi diversi progetti per armi, comprese le new entry “i reattivi”. Ovviamente non mancheranno come di consueto le varie skin per gli operatori, ed un nuovo fucile d’assalto, il SMG, oltre a 300 punti COD ottenibili salendo di livello. I giocatori che raggiungono il livello 95 potranno ottenere a “Vulture Exo” reattiva per la FN Scar 17 che ha la capacità di far cambiare colore alla nostra arma in base a quante uccisioni faremo durante una partita.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate la Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Cold War? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire i dettagli relativi ai due titoli FPS.