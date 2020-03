Call of Duty Warzone: la modalità Malloppo si mostra in un nuovo trailer

COD ha rilasciato un nuovo trailer di “Malloppo”, modalità per il nuovo Free to Play made in Infinity Ward e pubblicato da Activision: Call Of Duty Warzone. Il gioco, fondamentalmente un battle royale, non si limita a proporre solo tale tipologia di gioco, difatti con la modalità di cui sopra, i giocatori, suddivisi in due squadre, dovranno darsi battaglia con lo scopo di arraffare quanto più quantitativo di bottino nei punti di interesse della mappa Verdansk. Il team che riuscirà a guadagnare più soldi verrà decretato vincitore al termine di ogni game.

Riprendendo le meccaniche di gioco tipiche del franchise, nella modalità Malloppo, i respawn sono illimitati ed è consentito l’utilizzo di loadout personalizzati. Frenetico e caciarone, si differenzia dalla modalità Battle Royale e si avvicina ai gusti dei giocatori più affezionati alla classica modalità del Team Deathmatch. Per poter visionare qualche scampolo di gameplay cliccate sul video a corredo di questa news. Il Panorama dei Free To Play e i fan di COD ringraziano a gran voce gli sviluppatori per questo tipo di contenuti che fanno convergere nelle loro lobby tutti i tipi di videogiocatori.

Call of Duty Warzone è disponibile per tutte le console e per i possessori di Call Of Duty Modern Warfare sarebbe solo un piccolo update pesante solo tra i 18 ed i 22 GB. Mentre a tutti gli altri spetta scaricare uno standalone di circa 100 Gb. Non vi nascondo che è quasi confortante sapere che un brand come COD non verrà relegato solo al Battle Royale, genere in netta ascesa, ma che potrebbe non incontrare i gusti di tutti.

Dal nostro canto, proveremo a giocare a tutte le modalità e a tenervi aggiornati su cosa ci piace e cosa no sul nuovo titolo Activision. Se volete, potete commentare qui sotto con i vostri pareri sul gioco, magari li useremo per creare un compendio sulla totalità dei pareri raccolti.