Call of Duty Warzone Mobile: spunta online la finestra di lancio

In queste settimane Call of Duty Warzone sta affrontando una serie di evoluzioni molto attese dalla propria community. Con l’arrivo di Vanguard, anche il battle royale della nota saga FPS ha subito un passaggio importante dalle tematiche a sfondo guerra fredda a quelle sulla seconda guerra mondiale. A breve, inoltre, sta per arrivare anche la nuova mappa, e come se non bastasse ora stanno spuntando alcuni rumor sul prossimo capitolo per mobile della saga di COD.

Attualmente i giocatori di Call of Duty si stanno preparando per l’uscita della prima stagione di Vanguard e della nuova mappa Caldera in Call of Duty Warzone Pacific, ma presto potrebbero essere in arrivo altri contenuti inaspettati per dispositivi mobile.

Da qualche tempo si vocifera di una nuova versione tutta per mobile dell’enorme titolo Battle Royale di Activision. Rumor emersi in rete in precedenza suggerivano che Call of Duty: Mobile avrebbe ricevuto un aggiornamento con l’inserimento della mappa Verdansk, ma a quanto pare sembra che sia l’intero Call of Duty Warzone ad arrivare sui dispositivi mobile l’anno prossimo.

A svelare queste informazioni preliminari, e da prendere al momento con le dovute attenzioni, è il solito insider Tom Henderson, che già in passato aveva anticipato correttamente molte novità sia per il brand di Call of Duty che per quello di Battlefield.