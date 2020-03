Call of Duty Warzone e Modern Warfare: punti esperienza raddoppiati questo fine settimana

Call of Duty Modern Warfare e sopratutto la sua controparte battle royale chiamata Warzone stanno riscontrando un enorme successo per il pubblico amante del genere. Dopo una serie di passi falsi dovuto principalmente ad aggiornamenti non all’altezza che hanno fatto infuriare non poco l’utenza, Activision sembrerebbe aver capito gli errori proponendo diverse patch quotidiane per sistemare problemi tecnici che potevano interferire con l’esperienza di gioco.

Activision e Infinity Ward hanno quindi dichiarato che questo fine settimana tutti i giocatori di Call of Duty Warzone e Modern Warfare riceveranno punti esperienza raddoppiati per le armi e per l’avanzamento del Battle Pass. L’iniziativa partirà questo venerdì dalle ore 19:00 e terminerà lunedì 6 aprile. Si tratta a tutti gli effetti di un leggero aiuto per completare tutte le missioni in attesa della Season 3 in arrivo il prossimo 7 aprile. Diversi giorni fa vi avevamo parlato di alcuni dataminer che avevano scoperto ogni singola novità prevista per la prossima stagione, parlando di Warzone sembrerebbe che gli sviluppatori stiano pensando al rilascio di una serie di modalità per rendere il titolo free-to-play sempre più vario ed accessibile.

Per chi è appassionato della saga FPS più famosa di sempre ricorderà con felicità questi giorni, oltre alle varie aggiunte su Modern Warfare, Warzone sta avendo un enorme successo macinando ogni giorno che passa record su record, il battle royale è anche apprezzato per chi cerca un modo molto semplice per svagarsi essendo totalmente un titolo free-to-play. Ma non finisce qui, oggi assisteremo al lancio della remastered di Modern Warfare 2, uno dei capitoli più amati dai fan del brand ed inoltre si vocifera anche una rivisitazione del terzo capitolo, un anno particolarmente ricco di sorprese per gli amanti di Call of Duty.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete provato la modalità battle royale di Call of Duty? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i titolo targati Infinity Ward.