Call of Duty Warzone e Modern Warfare: quando inizierà la stagione 4?

Le due opere targate Infinity Ward stanno riscontrando un enorme successo nell’ultimo periodo, specialmente la loro versione battle royale gratuita rilasciata più di un mese fa. Call of Duty Warzone e Modern Warfare hanno appena dato il benvenuto alla stagione 3 con un nuovo Battle Pass, una nuova modalità per quattro giocatori ed una inedita temporanea a tre denominata “fucili da cecchino e shootgun“. I giocatori ad oggi stanno apprezzando i contenuti ma alcuni di questi già pensano al futuro chiedendosi quando gli sviluppatori daranno il via alla stagione 4. Parliamoci chiaro, i due titoli stanno macinando record su record sia sul fattore delle vendite sia su quello dei download, i titoli sono costantemente aggiornati, risolvendo bug di ogni tipo per evitare di minare l’esperienza di gioco, insomma le richieste degli appassionati per ora sono sempre state prese con molta serietà.

Quindi, nonostante la stagione 3 sia appena iniziata, alcuni hanno deciso di speculare un po’ ed a detta di molti, la nuova stagione verrà presentata ad inizio giugno, come suggerisce anche la fine del nuovo Battle Pass. Un altro suggerimento arriva dalla durata delle stagioni di Call of Duty Modern Warfare le quali hanno avuto una durata approssimativa di 8 settimane, quindi se lo schema pensato sarà lo stesso risulterebbe in linea con le speculazioni. Nonostante alcuni si stiano cimentando e soprattutto abituando alla modalità solo cecchini, ci sono dataminer che hanno scovato alcune curiosità riguardante i file di gioco.

Questi hanno scoperto tre nuove mappe per Call of Duty Modern Warfare, tali sono Takedown, Borderline e Faridah oltre ovviamente ad una serie di nuovi operatori: Kilgore, Kato e Lynch. Infinity Ward avrebbe inoltre pensato, secondo questi rumor, che la mappa sotto la diga nella zona di Dam sia congelata e debba “scongelarsi” con il tempo rivelando così una sotto zona totalmente inedita. Ricordiamo che tutto ciò non è assolutamente ufficiale, in quanto gli sviluppatori non hanno dichiarato nulla a riguardo, pertanto vi invitiamo a prendere queste affermazioni con le dovute pinze.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi state aspettando con impazienza la stagione 4 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti i due titoli.