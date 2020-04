Call of Duty Warzone introdurrà un’importante modifica alla nube di gas

Infinity Ward ha comunicato di essere al lavoro su una modificato per uno degli aspetti più importanti che compongono Call of Duty Warzone. In un community update pubblicato il 24 aprile, gli sviluppatori hanno dichiarato che, nel corso della prossima settimana, apporteranno un cambiamento significativo al sistema del cerchio di gas che si restringe sulla mappa.

Nel comunicato emesso, la software house ha dichiarato che i cambiamenti della nube di gas saranno inerenti alla velocità con cui questa si restringe, e alla grandezza del primo cerchio di safe zone. Si tratta di un cambiamento molto apprezzato dai giocatori, siccome il gas si muove piuttosto rapidamente: questo update mirerebbe a diminuirne la velocità, in modo tale da permettere ai giocatori di sopravvivere al cerchio, specialmente durante i combattimenti al di fuori della safe zone.

In diversi battle royale come Fortnite e Apex Legends, i giocatori possono curarsi e combattere all’interno della tempesta, ma questa feature non è presente in Call of Duty Warzone; per sopravvivere qualche secondo in più all’interno del gas, i giocatori dovranno equipaggiare una maschera antigas. Possiamo ipotizzare che il cerchio della safe zone iniziale sarà di dimensioni minori in modo tale da far restringere i cerchi di gas successivi più lentamente. A causa della grandezza della mappa e al numero di giocatori presenti, vincere una partita di Call of Duty Warzone non è facile, a causa delle numerose variabili che si possono riscontrare nel corso della partita, quindi un safe zone più lenta darà modo ai giocatori di muoversi per la mappa con più libertà.

Nel community update, gli sviluppatori hanno parlato anche di una nuova playlist in arrivo, oltre alla risoluzione di alcuni bug col prossimo aggiornamento. Call of Duty Warzone, dunque, sta continuando ad aver un ottimo seguito sia da parte dei giocatori, che dagli sviluppatori, che di recente hanno implementato un nuovo sistema di anti-cheat per risolvere la piaga che attanaglia il gioco fin dalla sua uscita.