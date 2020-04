Call of Duty Warzone: ecco tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento

Ci troviamo ormai alla fine di Aprile, ovviamente sempre in quarantena a causa dell’epidemia da COVID-19 ma, ammettiamolo, Call of Duty Warzone sta aiutando a combattere la noia di un sacco di videogiocatori, sia se questi siano appassionati di sparatutto in prima persona o meno. Activision ed Infinity Ward stanno costantemente cercando di migliorare l’esperienza di gioco attuando una politica giusta e severa contro qualsiasi giocatore scorretto ed aumentando la quantità di modalità ed oggetti disponibili.

Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno rivelato le nuovi importanti novità del prossimo aggiornamento di Call of Duty Warzone. Il nuovo importante cambiamento riguarda l’aggiunta di un nuovo contratto chiamato Most Wanted che si inserirà durante le partite assieme a tutti gli altri. Tale contratto è stato creato principalmente per i giocatori decisamente più pratici. Se lo riscatterete, sulla vostra testa apparirà una taglia rendendovi visibili a tutti i giocatori. Se nel caso riuscirete a sopravvivere tutti i vostri compagni torneranno in vita immediatamente, insomma un rischio che chiunque prenderebbe in considerazione.

Le novità non finiscono qui, verrà aggiunta una nuova mitragliatrice leggera chiamata MK9 Bruen utilizzabile da tutti i giocatori di Call of Duty Warzone e Modern Warfare e sbloccabile in modo ovviamente gratuito al completamento di una determinata sfida. Ultima, ma non per importanza, Activision ha dichiarato che anche durante questo weekend i punti exp saranno raddoppiati, così da poter aumentare il vostro livello di battle pass e delle armi il più velocemente possibile. Ennesima prova che gli sviluppatori siano felici dell’andamento del titolo e della quantità di persona che stanno giocando in questo periodo. Il titolo, che ricordiamo essere totalmente free-to-play, sta macinando record su record con milioni di utenti connessi.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al battle royale targato Activision.