Call of Duty Warzone: nerf al DMR14 sta facendo infuriare la community

Da ormai diverse settimane i giocatori di Call of Duty Warzone stanno urlando a gran voce una patch che aggiusti in qualche modo qualche arma del gioco. Una delle più odiate è il fucile tattico DMR14 che effettivamente in questi giorni è stata ridotta la sua efficacia in game. Il problema? Il depotenziamento non è andato nel verso giusto, e l’arma risulta ancora adesso essere veramente troppo forte.

Il DMR14, considerata troppo potente, è stata sicuramente depotenziata ma ha ricevuto anche diversi miglioramenti che hanno portato i giocatori a scrivere in massa la loro indignazione sui social. Il fucile infatti ora ha una precisione maggiore rispetto a prima e questo non ha portato a un miglioramento effettivo in quanto continua a macinare distruzione durante le partite. Il DMR14 non è l’unica arma ad aver subito un depotenziamento, parliamo anche della pistola mitragliatrice Mac-10 e le Diamatti (le pistole in doppio).

Tornando al fucile, l’aggiornamento di ieri ha di fatto reso più semplice da controllare il rinculo. Nonostante i danni alla testa siano diminuiti questo non ha aiutato certo molto ai fini del gioco in sé. Call of Duty Warzone ha infatti una community molto attiva ed è per questo che gli sviluppatore stanno costantemente ascoltando tutti i suggerimenti a riguardo, rimane assolutamente plausibile che verrà resa disponibile a giorni una ulteriore patch correttiva che sistemi in modo del tutto definitivo il problema con il DMR14. Per molti l’aggiornamento non è servito, in quanto il fucile ancora adesso è il più usato dalla maggior parte degli utenti

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate un depotenziamento? Siete rimasti soddisfatti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come di consueto per ogni novità relativa a Call of Duty Warzone vi invitiamo a seguire le nostre pagine, ricordandovi infine che il titolo free-to-play è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.