Call of Duty Warzone non trova pace, hack torna a rovinare il gioco

Call of Duty Warzone non ha bisogno certo di presentazioni. Il free to play di Activision rilasciato a marzo dello scorso anno ha riscosso un successo stratosferico nel breve periodo e, con l’arrivo della Season 3 di un mese fa, è riuscita a far avvicinare anche coloro non certo avvezzi al genere dei battle royale. Siamo tutti consapevoli che il titolo abbia fatto guadagnare cifre da capogiro all’azienda ma sappiamo anche bene come abbia portato anche ad una quantità enorme di giocatori scorretti che continuano ad usare hack di ogni tipo.

La piattaforma per eccellenza di Call of Duty Warzone è il PC, fattore che tende ad aumentare con facilità la presenza di aimbot e di qualsiasi mezzo scorretto per vincere le partite. A chiunque è capitato di imbattersi in giocatori scorretti, nei multiplayer in generale purtroppo è abbastanza semplice, ma nel free to play sembra che sia diventato un vero e proprio parco di divertimenti per i cheater dovuto al fatto che il sistema anti cheat attuato da Activision sia abbastanza imbarazzante.

Non sono del tutto chiare le mosse future di Activision, ma sappiamo bene che questa si deve rimboccare le maniche per evitare che gli utenti comincino a stancarsi ed abbandonare definitivamente il titolo, cosa che ne comprometterebbe anche i guadagni futuri. Purtroppo anche oggi dobbiamo informarvi di un’altra hack che sta prendendo sempre più piede, peggiore di tutte le altre che abbiamo visto fino ad ora. Un utente su Reddit infatti ha testimoniato attraverso una breve clip un evento a dir poco imbarazzante. Mentre stava atterrando, distratto dal suo cellulare, è stato eliminato da un giocatore. Tutto normale insomma, se non fosse per il fatto che durante la kill cam questo riusciva ad uccidere tutti con un fucile a pompa senza mirare direttamente l’avversario. Questo infatti spara casualmente in qualsiasi direzione colpendo tutti gli avversari.

L’hack, chiamato “Silent Aim“, permette al giocatore che ne fa uso di vincere le partite in modo estremamente semplice. Dal video ci chiediamo come sia possibile che Activision non abbia trovato un modo concreto per eliminare certi giocatori. Teoricamente la società americana ha ribadito di aver bannato una quantità enorme di cheat e che non abbia intenzione di fermarsi. La piaga però sembra diffondersi a macchia d’olio e potrebbe in futuro compromettere l’intero battle royale. Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata, per ogni informazione o dettaglio riguardante Call of Duty Warzone vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.