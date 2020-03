Call of Duty Warzone: sei milioni di giocatori in appena 24 ore dal lancio

Dopo una lunga attesa, la modalità battle royale di COD Modern Warfare chiamata Call of Duty Warzone è finalmente disponibile e scaricabile gratuitamente in esclusiva su Battle.net. Il celebre brand first-person shooter di Activision debutta nel già affollato campo di battaglia dei battle royale free to play, andandosi così a scontrare con Apex Legends di Electronic Arts e Fortnite di Epic Games.

Nelle ultime ore, tramite un tweet dell’account ufficiale del franchise, è stato comunicato che il nuovo progetto di Activision ha raggiunto ben 6 milioni di giocatori in appena 24 ore dal lancio. Da segnalare però che non è stato chiarito se il numero in questione riguarda solo i giocatori provenienti da Call of Duty Modern Warfare o anche quelli che si sono affrettati a scaricare il gioco dal client di Battle.net e dagli store console.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020