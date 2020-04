Call of Duty Warzone: aggiunte nuove armi, nuove modalità in arrivo nella Stagione 3

Con l’arrivo della Stagione 3, Infinity Ward ha in programma di rilasicare molti contenuti aggiuntivi per Call of Duty Warzone, su cui gli sviluppatori stanno tenendo alto l’interesse da parte dei giocatori. Assieme all’aggiunta del nuovo battle pass con skin e tanti altri cosmetici, sono stati introdotti anche diversi cambiamenti al gameplay e fix di bug: se volete saperne, di più, vi rimandiamo alle patch notes riportate in questo articolo.

Una delle aggiunte non dichiarate da Infinity Ward ma che i giocatori hanno avuto il piacere di scoprire, è l’aggiunta di armi silenziate come loot ordinario o “ground loot”, il cosidetto “loot a terra”, in gergo. Sarà possibile trovare queste armi assieme alle varianti non silenziate classiche, con tutti i bonus e i malus che l’utilizzo di un silenziatore comporta all’interno di Call of Duty Warzone. In particolare, il loot generale che sarà possibile trovare nella mappa di Warzone è stato ampliato e rinfrescato, con l’aggiunta delle due nuove armi del battle pass, il fucile da tiratore scelto SKS e la pistola Renetti.

Infinity Ward ha dichiarato, inoltre, che continuerà a modificare l’equipaggiamento nel corso della Stagione 3, oltre ad aggiungere diverse nuove modalità come similmente accaduto in altri titoli battle royale: la prima modalità svelata dagli sviluppatori è la cosiddetta “Scopes and Scatter Guns“, letteralmente “Ottiche e armi a dispersione” per indicare una modalità dedicata ai soli fucili di precisione e fucili a canna liscia.

Vi ricordiamo, per finire, che la patch odierna ha introdotto anche la modalità Quartetto in Call of Duty Warzone, che va ad ampliare il parco presente limitato alle Solo e alle Trio: da oggi in poi, il classico quarto amico che a causa della mancanza di una modalità a squadre da quattro veniva sempre escluso dalle partite, sarà ben felice di sapere che potrà prendere il suo posto nel team.