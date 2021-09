Call of Duty Warzone: nuovo aggiornamento a sorpresa, i cambiamenti

Sono settimane di fuoco quelle attuali per gli appassionati di Call of Duty Warzone. Dopo l’arrivo della nuova stagione, i ragazzi di Raven Software hanno deciso di rilasciare a sorpresa un nuovo aggiornamento in queste ore.

Il nuovo update è tutto a tema armi, e sui vari equipaggiamenti o migliorie che si possono utilizzare sulle bocche da fuoco presenti in Call of Duty Warzone. Per raccontare meglio quali saranno le novità in arrivo nel battle royale, Raven ha pubblicato un tweet molto esaustivo.

A ricevere modifiche, inoltre, ci saranno anche una serie di armi già esistenti nel titolo, come diversi fucili d’assalto, mitragliatrici leggere e fucili tattici.

📢 Heads up! Tomorrow morning's #Warzone update will contain various Weapon and Attachment adjustments. 👀 Here's an early look at the Patch Notes: pic.twitter.com/oTk1OIK79K — Raven Software (@RavenSoftware) September 14, 2021

Questi cambiamenti riguarderanno anche tutti i potenziamenti che si possono aggiungere alle armi prese in esame da questa nuova patch già presente ni Call of Duty Warzone.