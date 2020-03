Call of Duty Warzone: oggetti gratis guardando gameplay su Twitch, ecco come

Sono ormai due giorni che Call of Duty Warzone è tra noi. La modalità battle royale di COD Modern Warfare ha sicuramente riscosso in poco tempo un successo a dir poco enorme, tanto da aver raggiunto sei milioni di giocatori in appena 24 ore dal lancio. Warzone, che ricordiamo essere totalmente free-to-play, saranno presenti due distinte modalità, una novità nel campo delle battaglie reali. Il titolo offre anche delle aggiunte non da poco come i Gulag, nel quale bisogna sconfiggere un nemico per poter tornare in battaglia, oppure una buona quantità di mezzi di trasporto come SUV, Cargo Truck ed addirittura elicotteri.

Activision ha recentemente siglato una partnership con Twitch, rendendo possibile ottenere oggetti completamente gratuiti semplicemente guardando gameplay sulla nota piattaforma streaming. I giocatori dovranno disporre di un account Call of Duty ed uno di Twitch. Una volta che li avrete creati, bisogna collegarli tra di loro. In seguito, dovrete guardare delle live selezionate ed, a seconda del tempo dedicato, otterrete degli oggetti in game.

Per verificare quali dirette di Call of Duty Warzone daranno questi premi, sarà necessario verificare la presenza di uno specifico messaggio durante queste. Il messaggio da scovare è “Drops are enabled“, dopodiché vi “basterà” guardare almeno 3 ore di live. I premi sono un’emblema shiny Airorne Commander, Un gettone doppia XP ed un modello Cataclysmic MP7. Se siete appassionati del titolo e di questa modalità, allora non fatevi scappare questa occasione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Riuscireste a guardare 3 ore di live per oggetti gratis in game? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.