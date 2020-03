Call of Duty Warzone: Combat Pack in regalo ai possessori di PS Plus

Call of Duty Warzone è uscito da quasi un giorno: il nuovo battle royale di casa Infinity Ward aveva fatto parlare tantissimo di sé nelle ultime settimane, poichè non c’è stata conferma ufficiale da parte degli sviluppatori (se non qualche indizio dagli stessi) che tale modalità fosse effettiva e sarebbe stata aggiunta prima o poi al gioco. Il titolo ha fatto il suo debutto in data ufficiale il 10 marzo, disponibile a tutti i possessori di una copia fisica o digitale di COD Modern Warfare e non.

La rivoluzione del titolo sta infatti proprio in questo: il gioco è accessibile anche a chi non possiede Modern Warfare, siccome si tratta di una versione standalone free to play. Tuttavia, chi non ha il gioco base si vedrà costretto a scaricare una notevole quantità di dati (tra gli 80 e i 100GB in base alla piattaforma di gioco utilizzata), mentre il download per i possessori si attesta tra i 18 e i 22GB. Si tratta di un’esperienza mai vista prima d’ora e fuori dagli schemi per COD, nonostante sia il secondo battle royale che gli appassionati della saga provano dopo Blackout di Black Ops 4, con un totale di 150 giocatori che si lanceranno in una mappa dagli scenari vasti e ricca di punti d’interesse.

Ai possessori di PS Plus viene aggiunto in regalo il download del Combat Pack, che include:

Una skin Operatore;

Un progetto arma;

Un gettone PE Doppi;

Un biglietto da visita;

Un portafortuna arma;

Un orologio in gioco;

Questo pack bonus è disponibile solo su PlayStation 4, per i possessori del PS Plus, non ottenibile quindi in nessun altro modo. Call of Duty Warzone non neccessita, però, del PS Plus per potervi accedere e giocare online, al contrario della versione Xbox che necessita del pass Gold. Per i giocatori da PC, è richiesto solo il possesso di un account Battle.net attivo. Avete già provato Call of Duty Warzone? Vi sta piacendo?