Call of Duty Warzone pieno di cheater? Fan crea una sua versione

In sole 48 ore di tempo, un fan del battle royale Call of Duty Warzone con passione e talento per lo sviluppo dei videogiochi è riuscito a creare una sua versione di gioco libera da cheater e hacker. Un bel passatempo in attesa di Call of Duty Vanguard in uscita il prossimo novembre, anch’esso già pieno di cheater nelle beta.

Usman Siddiqui, YouTuber e game developer, invece di prendersi una bella pausa da Call of Duty Warzone affetto da una preoccupante invasione di cheater, ha deciso di cimentarsi in due giorni pieni di sviluppo per creare una sua versione di gioco libera da hacker e imbroglioni di sorta, utilizzando Unity. Il video della sua impresa è disponibile sul suo canale di YouTube ed è visibile in fondo a questo articolo.

Siddiqui nel suo video mostra il processo di creazione del suo Call of Duty Warzone. Dapprima ha scaricato qualche risorsa come le armi da internet, replicando in questa maniera le diverse classi di armi presenti nel gioco originale con dei surrogati. Proprio come in Warzone, in gioco si spawna nella partita armati di sola pistola, e bisogna cercare le altre armi saccheggiando edifici e casse in giro. Proprio riguardo le casse, Siddiqui è riuscito addirittura a replicare lo stesso suono originale. È presente anche l’hub per l’acquisto dei potenziamenti, sebbene per il momento siano disponibili solo le piastre dell’armatura.

Per completare, Siddiqui si è dedicato a progettare l’AI dei nemici dato che nel poco tempo a disposizione il giocatore non è riuscito a impostare server necessari a giocare online con altri giocatori. Almeno è sicuro di non avere a che fare con cheater. Infine, Siddiqui ha scaricato una mappa casuale con uno stile visivo che ricorda Verdansk, ha implementato il gas verde che circonda la zona di combattimento ogni partita e ha aggiunto una schermata di vittoria da sbloccare all’uccisione di tutti i nemici. Ovviamente per ora al gioco mancano ancora molti elementi come le animazioni, ma è impressionante vedere dove sia riuscito ad arrivare questo sviluppatore in soli due giorni.