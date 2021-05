Call of Duty Warzone: PlayStation ci svela tutti i segreti del Nakatomi Plaza

Gli appassionati di Call of Duty Warzone da ormai diverse settimane hanno visto la mappa di Verdansk subire una grossa modifica. Stiamo parlando ovviamente del Nakatomi Plaza del primo film Die Hard che ha sostituito per l’occasione la Broadcast Tower di Downtown. Il palazzo è interamente esplorabile con relative missioni annesse utili per sbloccare risorse che daranno una grossa mano durante le partite. Abbiamo visto in questi giorni come accedere al caveau, nel quale è possibile ottenere una quantità enorme di soldi da sfruttare per equipaggiamenti aggiuntivi e loadout.

Die Hard x Call of Duty Warzone

PlayStation, in queste ore, ha pubblicato un video sul proprio canale ufficiale nel quale ci vuole far fare letteralmente un tour del Nakatomi Plaza facendoci scoprire tutte le aree segrete e easter egg relativi al primo film di Die Hard con protagonista John McClaine. I riferimenti sono palpabili, si passa dal parcheggio interno per salire infine alle stanze degli uffici attraverso degli ascensori interattivi per arrivare al piano dove Hans Gruber, il famoso antagonista interpretato da Alan Rickman, pianificava il suo folle piano di distruzione.

Ovviamente è possibile passare all’interno dei condotti di areazione, riproponendo così una delle locandine ufficiali del famoso film. Il Nakatomi Plaza è immenso e ad oggi è apprezzatissimo dagli appassionati di Call of Duty Warzone. Alcuni utenti però lo ritengono un covo di “camper” vista l’imponenza del palazzo e la possibilità di trovare decine di nascondigli al suo interno. In ogni caso vi invitiamo a godervelo il più possibile fino a quando non verrà smantellato alla fine di questo pazzesco crossover.

Call of Duty Warzone, come detto già da diversi mesi, risulta essere una vera e propria sorpresa videoludica. Il problema dei cheater è ancora tangibile, ciononostante il battle royale continua a segnare numeri da capogiro con centinaia di milioni di utenti in attivo ancora oggi. Il mese prossimo probabilmente approderà la Season 4 con altrettante sorprese per tutti i fan, secondo voi ci saranno altri crossover di questo tipo? Fateci sapere la vostra con un commento dedicato.